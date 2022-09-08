iPhone 14 привезут в Россию

На вчерашней крупной презентации Apple была представлена новая линейка iPhone 14. Россияне забеспокоились о том, появятся ли новые устройства компании в стране, поскольку Apple приостановила деятельность в России.

СМИ сообщили о том, что новые iPhone 14 всё же появятся в России благодаря параллельному импорту. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, дело лишь в желании потребителей, а возможность им обязательно предоставят.

Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет.

Примечательно, что iPhone 14 сильно подорожал по всей Европе, причём сама Apple это подорожание никак не прокомментировала.