iPhone 14 привезут в Россию
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На вчерашней крупной презентации Apple была представлена новая линейка iPhone 14. Россияне забеспокоились о том, появятся ли новые устройства компании в стране, поскольку Apple приостановила деятельность в России.
СМИ сообщили о том, что новые iPhone 14 всё же появятся в России благодаря параллельному импорту. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, дело лишь в желании потребителей, а возможность им обязательно предоставят.
Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет.
Примечательно, что iPhone 14 сильно подорожал по всей Европе, причём сама Apple это подорожание никак не прокомментировала.
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