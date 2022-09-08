«Съешьте мешок ****». Создатель «Пацанов» — о травле звезды сериала

В последнее время в сети активно критикуют актрису сериала «Пацаны» Эрин Мориарти. В какой-то степени критика уже переросла в отрытую травлю, а Мориарти восприняла всё это слишком близко и эмоционально. Причина — внешний вид актрисы, который изменился после пластических операций.

Создатель шоу Эрик Крипке в социальных сетях заступился за актрису и обратился ко всем, кто занимается её травлей и просто ведёт себя слишком токсично. Крипке призвал таких людей не смотреть «Пацанов», поскольку идеи шоу сильно разнятся с тем, как ведут себя хейтеры.

Привет, тролли! Во-первых, ваше поведение буквально противоречит тому, что пытается донести шоу. Во-вторых, вы причиняете боль реальным людям с настоящими чувствами. Будьте добрее. Если для вас это слишком сложно, то съешьте мешок **** и проваливайте. Вы нам не нужны.

В эфир вышли уже три сезона «Пацанов». Сейчас идут съёмки четвёртого сезона шоу.