«Съешьте мешок ****». Создатель «Пацанов» — о травле звезды сериала
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В последнее время в сети активно критикуют актрису сериала «Пацаны» Эрин Мориарти. В какой-то степени критика уже переросла в отрытую травлю, а Мориарти восприняла всё это слишком близко и эмоционально. Причина — внешний вид актрисы, который изменился после пластических операций.
Создатель шоу Эрик Крипке в социальных сетях заступился за актрису и обратился ко всем, кто занимается её травлей и просто ведёт себя слишком токсично. Крипке призвал таких людей не смотреть «Пацанов», поскольку идеи шоу сильно разнятся с тем, как ведут себя хейтеры.
Привет, тролли! Во-первых, ваше поведение буквально противоречит тому, что пытается донести шоу. Во-вторых, вы причиняете боль реальным людям с настоящими чувствами. Будьте добрее. Если для вас это слишком сложно, то съешьте мешок **** и проваливайте. Вы нам не нужны.
В эфир вышли уже три сезона «Пацанов». Сейчас идут съёмки четвёртого сезона шоу.
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