В «Джокере 2» сыграет звезда хоррора «Прочь» Кэтрин Кинер

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава второй части «Джокера». К касту ленты присоединилась двукратная номинантка на премию «Оскар» Кэтрин Кинер.

Кого именно сыграет Кинер, неизвестно, однако её роль будет важной для сюжета. Пока можно лишь гадать, какой персонаж достался актрисе. Кэтрин Кинер известна по фильмам «Американское преступление», «Прочь» и «Капоте».

У фильма постепенно расширяется актёрский состав. Помимо Хоакина Феникса и Леди Гаги, в картине сыграет звезда «Гарри Поттера» Брендан Глисон. О его роли тоже ничего неизвестно.

Сама картина будет мюзиклом и сосредоточится на взаимоотношениях Джокера и Харли Квинн. Режиссёром и сценаристом выступит Тодд Филипс, снявший оригинальный фильм. Премьера ленты состоится в кинотеатрах 4 октября 2024 года.