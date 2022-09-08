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Фото: Хидео Кодзима обнимается с милой игрушкой криптобиота из Death Stranding

Фото: Хидео Кодзима обнимается с милой игрушкой криптобиота из Death Stranding
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Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал в социальных сетях несколько фотографий. На них можно увидеть самого разработчика с подушками в виде криптобиотов из Death Stranding. Особенно мило Кодзима смотрится в обнимку с криптобиотом.

Kojima Productions подготовила подушки разных размеров. Их можно будет купить на Tokyo Game Show, цена пока что неизвестна. Непонятно и то, будут ли продавать игрушки отдельно или же только в рамках мероприятия.

Игровая выставка Tokyo Game Show пройдёт с 15 по 18 сентября. Участие в ней примут крупные издатели — к примеру, Bandai Namco, Microsoft, SEGA, Konami и многие другие. Ждать чего-то крышесносного не стоит, но та же Konami хочет анонсировать игру во «всемирно любимой серии».

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