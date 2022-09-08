Вышла Steelrising — Bloodborne от мира ПК
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Сегодня состоялся релиз нового проекта студии Spiders, ответственной за создание ролевого экшена GreedFall. Игра вышла на PS5, Xbox Series и ПК. Пока можно посмотреть специальный трейлер.
Примечательно, что Steelrising полностью доступна в России. У игры есть страница в Steam, доступ к которой есть и у россиян. Проект можно купить за 1099 рублей.
Протагонистом игры выступает автоматон по имени Эгида. Она должна исследовать Францию XVIII века, сражаться с другими автоматонами и спасти людей от ярости короля Людовика XVI, который побеждает революцию жестокими методами.
В данный момент Spiders работает над второй частью GreedFall. Игра станет приквелом оригинала, а её релиз состоится только в 2023 году.
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