Новый мэйджор по CS:GO может пройти в 2023 году во Франции

Авторитетный портал Dexerto со ссылкой на собственные источники рассказал, что следующий мэйджор-турнир по Counter-Strike: Global Offensive может пройти во Франции.

Главный чемпионат по CS:GO проведёт компания BLAST, организатор серии турниров BLAST Premier. Он пройдёт весной 2023 года, в каком городе — пока неизвестно. Датский турнирный оператор, который проводит ивенты по CS:GO более шести лет, ещё не подтвердил эту информацию. Другие детали ивента пока не сообщаются.

Мэйджор считается главным соревнованием по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир 2022 года IEM Rio Major пройдёт с 31 октября по 13 ноября в Бразилии. Участники разыграют титул чемпиона мира и призовой фонд в размере $ 1 млн.