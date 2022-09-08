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В Госдуме не верят в «бешеный спрос» на iPhone 14 в России

В Госдуме не верят в «бешеный спрос» на iPhone 14 в России
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Вчера на своей презентации Apple показала iPhone 14. Анонс нового смартфона уже расхватали на мемы, а самые лучшие мы собрали в отдельном материале.

На новый iPhone отреагировал и заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его мнению, спрос на iPhone 14 в России, конечно, будет, но не такой сильный, как несколько лет назад. Причина в том, что Apple лишила свои устройства бесконтактных платежей. К тому же в самом гаджете Горелкин не увидел чего-то цепляющего.

Ежегодная презентация новых смартфонов Apple прошла без сюрпризов. Внешний вид iPhone 14 по традиции слили в интернет ещё весной, а технические характеристики не удивили: в устройстве используется хоть и модифицированный, но прошлогодний процессор. Я не думаю, что спрос на них будет таким же ошеломляющим, как несколько лет назад, когда за новыми айфонами выстраивались очереди.

Несмотря на возможное падение спроса, iPhone 14 в Россию всё же привезут через параллельный импорт. Купить смартфон сможет каждый желающий.

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