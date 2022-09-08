Официально: Atomic Heart на ПК выйдет в России только в VK Play

После вчерашнего объявления эксклюзивности Atomic Heart в России для магазина VK Play многие посчитали, что на деле ситуация другая, и в Steam игра для России всё же выйдет. После появились фейковые посты, которые также утверждали это.

Однако ситуация более однозначная — ПК-версия Atomic Heart в России и части СНГ выйдет исключительно в VK Play, что нам подтвердили и в пресс-службе VK Play. Вдобавок в ближайшее время страница игры в Steam будет закрыта. Скорее всего, это случится в момент начала предварительных заказов.

Подобное решение не удивляет, поскольку в Steam игру теперь издаёт Focus Interactive, которая занимается дистрибуцией шутера во всём мире, кроме России и стран СНГ.

Полный комментарий VK Play

Со вчерашнего дня Atomic Heart стала эксклюзивом площадки VK Play. ПК-версия игры будет доступна в России и странах СНГ (Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) только на нашей площадке.



В ближайшее время Steam-страницы игры в вышеперечисленных странах перестанут быть доступны.



Наша основная цель — предоставить комфортный пользовательский опыт, а также открыть новую страницу истории, обеспечив запуск Atomic Heart в России и СНГ на таком уровне, которого эта сюжетная игра по-настоящему заслуживает. Это позволит миллионам игроков поддержать разработчиков, а также не придётся переплачивать посредникам, заниматься конвертированием валют или регистрацией других систем оплат.

Atomic Heart выходит зимой на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В день выхода шутер станет доступен и в Xbox Game Pass.