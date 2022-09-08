RNG и Xtreme Gaming выиграли первые матчи квалификации The International 2022 в Китае

Завершился первый игровой день отборочного турнира к The International 11 по Dota 2 для команд из Китая. В результате определились полуфиналисты верхней сетки, а также первый неудачник турнира.

Два главных фаворита в лице Xtreme Gaming и Royal Never Give Up уверенно выиграли свои серии с одинаковым счётом 2:0. Главной неожиданностью старта турнира стало поражение EHOME от CDEC в двух сетах.

В нижней сетке состоялся лишь один матч: Team Saiyan проиграла Team Fusion за 26 минут и первой покинула отборочный турнир.

Фото: Liquipedia.net

Региональные квалификации на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 проходят с 3 по 18 сентября. Лучшая команда каждого региона получит место в групповой стадии TI11, ещё по две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса.