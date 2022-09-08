Первый тизер-трейлер сиквела «Достать ножи» знакомит с героями

Netflix презентовала дебютный тизер-трейлер детектива «Достать ножи 2» (Glass Onion: A Knives Out Mystery). Ролик знакомит с главными действующими лицами.
В сиквеле частный детектив Бенуа Бланк, которого вновь воплотил на экране Дэниел Крейг, берётся за ещё одно запутанное дело. В этот раз сюжет развернётся на одном из греческих островов, где собрались несколько колоритных друзей некоего миллиардера. Одного из приятелей находят мёртвым, и Бенуа предстоит выяснить, кто убийца.
Netflix также представила новый постер картины.
Новый постер фильма «Достать ножи 2»
Стриминговый сервис вложил во вторую и третью части «Достать ножи» $ 450 млн. В сиквеле актёрский состав не менее шикарен, чем в первой картине. Помимо Дэниела Крейга, в фильме сыграли: Эдвард Нортон, Итан Хоук, Дейв Баутиста, Кейт Хадсон, Джессика Хенвик и Кэтрин Хан. Поставил детектив режиссёр первого фильма Райан Джонсон.
Премьера детектива состоится на Netflix 23 декабря. В настоящее время стриминговый сервис в России недоступен.
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