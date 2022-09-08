NVIDIA тизерит показ RTX 4080 и RTX 4090 на 20 сентября

20 сентября на конференции GTC 2022 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг проведёт специальную презентацию GeForce Beyond. Топ-менеджер подробно расскажет о графической технологии под кодовым названием Lovelace, которая придёт на смену архитектуре NVIDIA Ampere. По слухам, Дженсен также официально представит видеокарты нового поколения — RTX 4080 и RTX 4090.

Ранее ходили слухи, что NVIDIA уже вовсю работает над RTX 4080 и RTX 4090. Инсайдеры утверждали, что RTX 4090 выйдет в июле и что карта по производительности в разы мощнее актуальных RTX 3090 и RTX 3090 Ti.

В августе инсайдер под ником Moore's Law Is Dead заявил, что видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь из-за их избытка на складах. По его словам, компания хочет избавиться от избытков RTX 3000 у ритейлеров и графических чипов GA102 у производителей, чтобы к старту продаж RTX 4000 у покупателей не было соблазна приобрести видеокарту из прошлой линейки по более привлекательной цене.