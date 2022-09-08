Новый патч World of Tanks улучшит систему личных резервов

Разработчики World of Tanks анонсировали обновление 1.18.1. Оно добавит в игру множество различных улучшений, а также усовершенствует личные резервы. Они станут эффективнее и проще в использовании.

По словам авторов, сейчас личные резервы — это отличные игровые активы, но они имеют недостатки. Их трудно находить и в них непросто ориентироваться. У них также слишком много типов с необычной продолжительностью (четыре или шесть часов) и незначительными бонусами (+10% или +15%).

Чтобы резервы не «пылились» на складе, разработчики решили сделать так, чтобы они приносили игрокам максимальную пользу при минимальных дополнительных усилиях. Для этого они переработали их механику, изменили интерфейс и улучшили принципы конвертации, а также создали специальный калькулятор.

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