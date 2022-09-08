Новый патч World of Tanks улучшит систему личных резервов

Разработчики World of Tanks анонсировали обновление 1.18.1. Оно добавит в игру множество различных улучшений, а также усовершенствует личные резервы. Они станут эффективнее и проще в использовании.
По словам авторов, сейчас личные резервы — это отличные игровые активы, но они имеют недостатки. Их трудно находить и в них непросто ориентироваться. У них также слишком много типов с необычной продолжительностью (четыре или шесть часов) и незначительными бонусами (+10% или +15%).
Чтобы резервы не «пылились» на складе, разработчики решили сделать так, чтобы они приносили игрокам максимальную пользу при минимальных дополнительных усилиях. Для этого они переработали их механику, изменили интерфейс и улучшили принципы конвертации, а также создали специальный калькулятор.
Больше подробностей — по этой ссылке.
- 9 сентября 2022
-
09:23
-
00:44
-
00:17
- 8 сентября 2022
-
21:55
-
20:37
-
20:03
-
19:52
-
19:00
-
18:53
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
17:50
-
17:07
-
16:53
-
16:30
-
15:58
-
15:50
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:14
-
13:36
-
12:57
-
12:20
-
11:43
-
11:11
-
10:57
-
10:19
-
09:56
-
09:22
-
01:51
-
01:14
-
00:47
- 7 сентября 2022
-
23:59