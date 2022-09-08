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Даже дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14

Даже дочь Стива Джобса высмеяла iPhone 14
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Анонс iPhone 14 не впечатлил публику: если у Pro-моделей есть чем похвастаться, вроде постоянно работающего дисплея и динамического острова, то базовая модель оказалась совсем неинтересной по отношению к прошлогодней iPhone 13.

Мимо схожести двух смартфонов не смогла пройти даже Иви Джобс, дочь соучредителя Apple Стива Джобса. У себя в соцсетях она опубликовала мем с дедушкой, которому подарили ту же самую рубашку, что надета на нём.

Я обновляюсь с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшней презентации Apple.
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А китайский бренд ZTE, кстати, высмеял вырез для камеры в Pro-моделях новых iPhone 14, который другие производители уже сумели спрятать под сам дисплей.

iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max выйдут 16 сентября, а iPhone 14 Plus — 7 октября.

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