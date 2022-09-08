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На Xbox опять обновят интерфейс

На Xbox опять обновят интерфейс
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Microsoft начала тестировать обновлённый домашний экран для консолей Xbox. В улучшении интерфейса и навигации участвуют члены программы Insiders.

Команда Xbox планирует тестировать и совершенствовать домашний экран и систему навигации несколько месяцев. А полноценный релиз обновлённого интерфейса и других улучшений намечен на 2023 год, точную дату объявят позже.

Начиная с этой недели некоторые участники Xbox Insiders увидят изменения в макете, дизайне и простоте доступа, поскольку мы экспериментируем с различными подходами к строению интерфейса.

Программисты планируют добавить в меню кнопку быстрого возврата к последним играм и приложениям, а также сделать более удобным доступ к разделам «Настройки», «Магазин», «Поиск» и «Мои игры и приложения».

Предварительное изображение обновлённого интерфейса на консолях Xbox.

Предварительное изображение обновлённого интерфейса на консолях Xbox.

На этой неделе Microsoft также представила дешёвый про-геймпад — Xbox Elite 2 Core. Он стоит на $ 50 дешевле, чем оригинальный Xbox Elite 2.

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