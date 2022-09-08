God of War Ragnarok предложит более 60 настроек для людей с ограниченными возможностями

Ведущий UX-дизайнер God of War Ragnarok Мила Павлин рассказала о дополнительных опциях, которые будут в игре. Их будет более шестидесяти — игроки смогут автоматически бегать по дорогам, а также добавить специальные индикаторы в боевых сценах, которые будут помогать эффективнее расправляться с врагами.
Это фантастическая эпопея об отце и сыне, в которой вершится судьба Девяти Царств. Возможность погрузиться в эту историю каждому игроку и увидеть каждую деталь визуального повествования и истории — моя главная задача.
В команду консультантов и тестеров вошли опытные игроки, а также слабовидящие и незрячие пользователи. Они помогают разработчикам сосредоточиться на четырёх ключевых областях: зрении, слухе, моторных навыках и когнитивных функциях.
Режим повышенной контрастности поможет слабовидящим игрокам настроить цветовую палитру так, чтобы повысить общую видимость. Он подсвечивает героев и предметы разными цветами.
Пользователи смогут включить функцию замедления, которая в определённые моменты поможет преодолеть высокоинтенсивные и сложные эпизоды. В приключении также будут доступны различные подсказки, которые облегчат решение головоломок.
Кроме того, в игру вернутся опции, которые были доступны в God of War 2018 года, — настройка размера текста и иконок. Разработчики постарались улучшить их так, чтобы игроки без проблем считывали всю необходимую информацию.
God of War Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4.
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