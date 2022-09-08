FunPlus Phoenix с двумя игроками из России вышла в плей-офф чемпионата мира по Valorant

Европейский состав клуба FunPlus Phoenix по Valorant, в который входят россияне Андрей Shao Кипрский и Дми́трий SUYGETSU Илюшин, вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Стамбуле.

Пятёрка опытного Кирилла ANGE1 Карасёва заняла второе место в группе С, дважды обыграла чилийскую KRÜ Esports. Сегодняшний матч за выход в плей-офф вновь завершился со счётом 2:0 (13:9, 13:4).

В четвертьфинале верхней сетки FunPlus Phoenix встретится с DRX, сильнейшей командой Южной Кореи. Матч начнётся 9 сентября в 20:00 по московскому времени.

Сетка плей-офф VALORANT Champions 2022 Фото: Liquipeda.net

Турнир VALORANT Champions 2022 — главный чемпионат сезона по шутеру от Riot Games, который проходит в эти дни в столице Турции. 16 лучших команд мира разыгрывают призовые в размере $ 1 млн.