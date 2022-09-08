Звезда «Игры в кальмара» получил главную роль в новом сериале по «Звёздным войнам»

Источники издания Deadline рассказали, что звезда нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ получил главную роль в шоу The Acolyte, события которого развернутся в мире «Звёздных войн». В проекте также задействованы актрисы Амандла Стенберг и Джоди Тёрнер-Смит. А режиссёром, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступает Лесли Хедланд, которая ранее приняла участие в создании сериалов «Жизнь матрёшки» и «Чёрный понедельник».

Журналисты Deadline отметили, что Disney очень хотела видеть Ли в новом сериале. Звезда «Игры в кальмара» и его коллеги, которые приняли участие в шоу Netflix, сейчас очень узнаваемы. Он вместе с актрисой Чон Хо-ён на следующей неделе проведёт церемонию награждения «Эмми».

Премьера сериала The Acolyte намечена на 11 августа 2023 года. Он выйдет на Disney+, который недоступен российским зрителям. Авторы сосредоточат внимание на Тёмной стороне силы, а события развернутся в последние дни Расцвета Республики.