Призовой фонд The International 2022 превысил $ 10 млн

Общая сумма призовых, которые разыграют на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2, преодолела отметку в $ 10 млн.
Призовой фонд в размере $ 1,6 млн увеличивается за счёт внутриигрового предмета Battle Pass в Dota 2. Игроки получают за покупку различные косметические предметы и доступ к различным ивентам — взамен Valve добавляет в призовой фонд 25% дохода от всех продаж.
Фото: Prizetrac.kr
Спустя неделю сумма, которую разыграют лучшие команды мира, составила $ 10 млн и продолжает расти. Общий призовой фонд определится после окончания финального матча TI11.
Финальная стадия The International 2022 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. За итоговый призовой фонд сразятся 20 лучших команд мира, в том числе российские Team Spirit и BetBoom Team.
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