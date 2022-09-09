Взрывы и крутая музыка во втором трейлере «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй полноценный трейлер фильма «Чёрный Адам». Главную роль в нём исполнил герой мемов и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

В ролике, помимо самого Адама, можно увидеть и других персонажей — к примеру, Человека-ястреба, Крушителя Атомов, Доктора Фейта и других. Последнего, кстати, сыграл Пирс Броснан, известный по роли Джеймса Бонда.

В комиксах Чёрный Адам был заклятым врагом Шазама и Супермена. Силы у Чёрного Адама такие же, как и у Шазама, только происходят не от римских богов и героев, а от египетских.



Режиссёром блокбастера выступил Жауме Кольет-Серра, а сценарий писали Адам Штикель и Рори Хайнс. Вместе с Джонсоном в картине сыграли Ной Сентинео, Элдис Ходж и Сара Шахи.

Премьера фильма запланирована на 21 октября.