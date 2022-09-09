В свежем геймплее Evil West показали брутальные убийства нечисти
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Студия Flying Wild Hog и издательство Focus Entertainment показали ещё больше геймплея брутального экшена от третьего лица Evil West. Ранее игровой процесс уже показывали, но сейчас его продемонстрировали подробнее.
В начале ролика можно увидеть небольшую сюжетную сцену, а потом разработчики показывают полноценный геймплей. Главный герой занимается улучшением оружия, рассматривает коллекционные предметы и перемещается по локации. А потом начинается битва — в ней герой использует пушки и уничтожает нечисть.
Примечательно, что устроить кровавую баню можно и вместе с другом. Как отмечали разработчики, впечатления от этого будут куда лучше, чем от одиночного прохождения.
Игра выйдет 22 ноября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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