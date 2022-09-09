Источник: по сериалу «Очень странные дела» делают аниме

Известный инсайдер Даниэль Рихтман, который периодически делится информацией из киноиндустрии, рассказал в своём платном Patreon, что в разработке находится аниме по сериалу «Очень странные дела».

Никаких других деталей он не предоставил, даже самых малейших, а Netflix пока никак это не прокомментировал. Если такой проект действительно находится в разработке, стоит дождаться анонса от его авторов. Вероятно, в этом задействованы братья Даффер, создавшие оригинальное шоу.

«Очень странные дела» — фантастический сериал, который рассказывает о том, как люди противостоят другому, мистическому и опасному миру, наполненному жуткими существами. У шоу сейчас есть четыре сезона, а пятый станет финальным — его уже разрабатывают.

Посмотреть все сезоны сериала можно на Netflix.