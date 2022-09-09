Джанкарло Эспозито до сих пор хочет сняться в приквеле «Во все тяжкие» про своего героя
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Ещё в начале года Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», рассказывал о том, что хочет сняться в спин-оффе про своего героя.
Недавно актёр пообщался с журналистом издания Entertainment Weekly и отметил, что до сих пор заинтересован в этом. По его словам, Густаво Фринг очень интересный герой, о прошлом которого было бы интересно узнать как самому актёру, так и зрителям. Несмотря на это, он понимает, что создателям шоу Винсу Гиллигана и Питеру Гулду нужен перерыв от вселенной.
Я всегда хотел исследовать прошлую жизнь Гаса — жизнь Гаса в Чили. Мы могли бы увидеть, откуда он пришёл, и, возможно, узнать больше о том, кто он такой на самом деле. Но я уверен, что Питер и Винс должны сделать перерыв. У них обоих есть навыки в других областях, и они могут рассказать другие истории. Я просто надеюсь, что эта предыстория Гаса появится до того, как мне исполнится 90 лет.
Новость по темеВышла последняя серия сериала «Лучше звоните Солу». Вселенная «Во все тяжкие» закончена
Ранее Гиллиган и Гулд говорили о том, что не собираются в ближайшее время возвращаться к этой вселенной. Возможно, им и правда нужно немного отдохнуть.
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