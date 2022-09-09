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«Топ Ган: Мэверик», «Добыча», «Тор: Любовь и гром» — самые популярные фильмы у пиратов в августе

Названы самые популярные фильмы у пиратов из России в августе
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По просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, которые пользовались наибольшим спросом у пиратов из России в августе.

Наиболее интересной картиной для пиратов стал приквел «Хищника» под названием «Добыча». Второе место крепко держит «Топ Ган: Мэверик». В июле картина также занимала вторую позицию. Ещё в списке есть провальный «Тор: Любовь и гром», «Элвис», «Дневная смена» и триллер «Вышка» про двух девушек, застрявших на огромной высоте.

Самые популярные фильмы у пиратов из России в августе

  1. «Добыча»
  2. «Топ Ган: Мэверик»
  3. «Тор: Любовь и гром»
  4. «Нет»
  5. «13 жизней»
  6. «Дневная смена»
  7. «Элвис»
  8. «Вышка»
  9. «Самаритянин»
  10. «Стиратель: Возрождение»

Вероятно, примерно через месяц нам раскроют самые популярные фильмы у пиратов за сентябрь.

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