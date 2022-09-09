Названы самые популярные фильмы у пиратов из России в августе
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По просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, которые пользовались наибольшим спросом у пиратов из России в августе.
Наиболее интересной картиной для пиратов стал приквел «Хищника» под названием «Добыча». Второе место крепко держит «Топ Ган: Мэверик». В июле картина также занимала вторую позицию. Ещё в списке есть провальный «Тор: Любовь и гром», «Элвис», «Дневная смена» и триллер «Вышка» про двух девушек, застрявших на огромной высоте.
Самые популярные фильмы у пиратов из России в августе
- «Добыча»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Нет»
- «13 жизней»
- «Дневная смена»
- «Элвис»
- «Вышка»
- «Самаритянин»
- «Стиратель: Возрождение»
Вероятно, примерно через месяц нам раскроют самые популярные фильмы у пиратов за сентябрь.
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