Один из боссов Warner Bros: люди преувеличенно отреагировали на отмену «Бэтгёрл»

В начале августа сеть поразила новость о том, что Warner Bros. полностью отменила готовый фильм про Бэтгёрл, на который было потрачено более $ 90 млн. После этого последовали бурные обсуждения, а люди недоумевали, однако в итоге оказалось, что это часть новой стратегии Warner Bros.

Недавно инансовый директор компании Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс высказал изданию Deadline своё мнение по поводу всей ситуации. Он считает, что люди слишком эмоционально отреагировали на отмену картины.

Как по мне, фильм получил чрезмерно много ненужного внимания. Мы делаем упор на том, что тратим на контент больше, чем когда-либо в истории двух компаний. Мы продолжим делать значительные инвестиции — но мы будем действовать иначе.

Сейчас Warner Bros. будет тратить больше времени на разработку фильмов, а цель компании — выпускать качественные блокбастеры для больших экранов.