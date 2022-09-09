DC раскрыла настоящее имя Джокера

Джокер — один из самых узнаваемых и культовых злодеев в истории. Персонаж пользуется популярностью как в фильмах, так и в комиксах DC. Безумный клоун-убийца притягивает своей харизмой и загадочностью. Однако в одном из свежих комиксов DC решила приоткрыть завесу тайны личности Джокера.
Недавно вышло продолжение культового комикса Flashpoint 2011 года под названием Flashpoint Beyond. В нём и раскрыли настоящее имя Джокера. Его зовут Джек Освальд Уайт. Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где Бэтменом стал Томас Уэйн, отец Брюса, а его мать, Марта, стала Джокером.
В ходе разговора Марта рассказывает, что она заставила злодея Психопирата, знающего многое про мультивселенную, раскрыть всё, что он знал об основной временной шкале DC, включая личность Джокера.
Сам Джек Освальд Уайт в этом комиксе не сошёл с ума и не стал Джокером. Он — примерный семьянин, работающий уборщиком в казино Уэйнов.
Забавно, что Джокер уже в каком-то роде носил имя Джек. Это было в фильме «Бэтмен» Тима Бёртона 1989 года, где его сыграл Джек Николсон.
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:21
-
15:18
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
12:27
-
11:58
-
11:23
-
10:51
-
10:17
-
09:44
-
09:23
-
00:44
-
00:17