DC раскрыла настоящее имя Джокера

Джокер — один из самых узнаваемых и культовых злодеев в истории. Персонаж пользуется популярностью как в фильмах, так и в комиксах DC. Безумный клоун-убийца притягивает своей харизмой и загадочностью. Однако в одном из свежих комиксов DC решила приоткрыть завесу тайны личности Джокера.

Недавно вышло продолжение культового комикса Flashpoint 2011 года под названием Flashpoint Beyond. В нём и раскрыли настоящее имя Джокера. Его зовут Джек Освальд Уайт. Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где Бэтменом стал Томас Уэйн, отец Брюса, а его мать, Марта, стала Джокером.

В ходе разговора Марта рассказывает, что она заставила злодея Психопирата, знающего многое про мультивселенную, раскрыть всё, что он знал об основной временной шкале DC, включая личность Джокера.

Сам Джек Освальд Уайт в этом комиксе не сошёл с ума и не стал Джокером. Он — примерный семьянин, работающий уборщиком в казино Уэйнов.

Забавно, что Джокер уже в каком-то роде носил имя Джек. Это было в фильме «Бэтмен» Тима Бёртона 1989 года, где его сыграл Джек Николсон.