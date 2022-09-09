Как создатели игр, фильмов и железа оплакивают смерть королевы Елизаветы II

Вчера в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. Хоть она не имела прямого отношения к видеоиграм, кино и гаджетам, многие представители индустрии всё равно выразили свои соболезнования по поводу кончины королевы.
Авторы GTA и Red Dead Redemption из Rockstar Games отметили, что Елизавета была настоящим мировым лидером.
Покойся с миром, королева Елизавета II. Мировой лидер, чьи милость и влияние охватили так много поколений.
Британская компания Team17 тоже не осталась в стороне. Как отметила команда, она опечалена известием о смерти Елизаветы и выражает свои соболезнования.
Все в Team17 опечалены известием о смерти Елизаветы. Наши мысли и поддержка рядом с её семьёй.
Поддержку оказала и компания Frontier Developments, ответственная за разработку Elite Dangerous.
Мы в Frontier с прискорбием узнали о кончине королевы Елизаветы II и присоединяемся к остальной части Соединённого Королевства и Содружества в трауре по поводу потери главы нашего государства. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Королевской семье в это трудное время.
Известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором выразил любовь британской Королевской семье и поделился личной историей о смерти своего отца. Также тёплые слова высказал и актёр Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере».
Ещё слова поддержки появились на страницах Disney и кинокомпании 20th Century Studios. Также соболезнования опубликовали глава Apple Тим Кук и глава Microsoft Билл Гейтс.
Для меня было большой честью познакомиться с королевой Елизаветой, и мне очень грустно слышать о её кончине. Мои глубочайшие соболезнования Королевской семье и британскому народу.
Нет ничего более благородного, чем посвятить свою жизнь служению другим. Мы поддерживаем народ Великобритании и Содружества в чествовании жизни и преданности долгу королевы Елизаветы II. Пусть она покоится с миром.
- 9 сентября 2022
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