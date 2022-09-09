Аналитик CS:GO Thorin резко высказался о запрете на въезд россиян в Польшу

Известный киберспортивный аналитик Дункан Thorin Шилдс прокомментировал запрет польских властей въезжать в страну гражданам России.

Британский специалист привёл в пример капитана Natus Vincere Дениса electroNic Шарипова, который, видимо, не сможет выступить на Intel Extreme Masters Katowice — одном из самых престижных турниров в истории Counter-Strike.

Это один из лучших игроков в истории, но ему могут запретить играть на турнире в Катовице. На турнире, который он выиграл в 2020 году — всё из-за современного польского антироссийского фанатизма.



Если для вас это незначительная новость в CS:GO, то ваш мозг сломан.

Intel Extreme Masters Katowice ежегодно проходит в городе Катовице, Польша. Пока неизвестно, в каком составе на турнире в феврале 2023 года сыграют NAVI, G2 Esports, OG и другие команды с россиянами в составе.