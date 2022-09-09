Сюжетная кампания новой Battlefield не связана с миром Battlefield 2042

Вчера стало известно, что новая студия Маркуса Лейто, которая входит в пул внутренних студий Electronic Arts, называется Ridgeline Games. Ещё в октябре прошлого года сообщалось, что студия Лейто сосредоточится на создании шутеров от первого лица.

EA поручила Ridgeline Games разработать сюжетную кампанию для новой Battlefield. Изначально студия должна была сделать игру во вселенной футуристичной Battlefield 2042, однако почти через год планы изменились — одиночный режим не будет связан с миром «2042».

Новая сюжетная кампания, над которой работает Ridgeline Games, не является частью Battlefield 2042. Она развернётся во вселенной Battlefield.

В конце августа в Battlefield 2042 стартовал новый сезон. За три часа с момента начала второго сезона пиковый онлайн шутера в Steam превысил 16,7 тыс. человек — это больше пикового онлайна Battlefield 2042 за весь первый сезон (15 тыс.).