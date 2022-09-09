Президент Бразилии провёл фейковый стрим в GTA: San Andreas, за что его обсмеяли

Предвыборная президентская кампания стартовала в Бразилии ещё в августе. А недавно с нынешним президентом страны Жаиром Болсонару произошёл забавный случай. На YouTube появился ролик с кадрами из стрима, где Жаир играет в GTA: San Andreas. Оказалось, что это фейк — изображение президента просто прикрепили в угол на фоне геймплея.
Зрители высмеяли лидера страны, заявив, что обманывать свой народ некрасиво. Первый тур выборов президента пройдёт в Бразилии 2 октября. Вместе с Болсонару за президентское кресло борются ещё девять кандидатов.
Несколько дней назад на сайте Rockstar Games появился раздел с благодарностью всем, кто принимал участие в разработке GTA 5 и GTA Online. При этом раньше этого раздела не было. Игроки предположили, что таким образом Rockstar постепенно прощается со своим главным хитом, чтобы продолжить усерднее работать над GTA 6.
- 9 сентября 2022
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