Представлен стандарт Wi-Fi 7

Компания Intel совместно с Broadcom продемонстрировала работу Wi-Fi 7. Возможности нового стандарта протестировали между ноутбуком на базе Intel Core и точкой доступа Broadcom. Скорость передачи данных спокойно достигла 5 Гбит/с. Напомним — максимальная скорость актуального Wi-Fi 6 составляет 1 Гбит/с.
Broadcom заявила, что ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Снижение отклика будет неоценимо для иммерсивного опыта — это касается онлайн-игр и беспроводных VR-гарнитур. Для стримеров новый стандарт откроет возможность потоковой передачи в UHD 16K. Wi-Fi 7 также уменьшит перебои в беспроводных сетях в жилых домах и офисах.
Аналитики считают, что Wi-Fi 7 войдёт в обиход не раньше второго квартала 2023 года, но некоторые эксперты считают, что стандарт станет массовым в 2024-м.
- 9 сентября 2022
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