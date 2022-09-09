Представлен стандарт Wi-Fi 7

Компания Intel совместно с Broadcom продемонстрировала работу Wi-Fi 7. Возможности нового стандарта протестировали между ноутбуком на базе Intel Core и точкой доступа Broadcom. Скорость передачи данных спокойно достигла 5 Гбит/с. Напомним — максимальная скорость актуального Wi-Fi 6 составляет 1 Гбит/с.

Broadcom заявила, что ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Снижение отклика будет неоценимо для иммерсивного опыта — это касается онлайн-игр и беспроводных VR-гарнитур. Для стримеров новый стандарт откроет возможность потоковой передачи в UHD 16K. Wi-Fi 7 также уменьшит перебои в беспроводных сетях в жилых домах и офисах.

Аналитики считают, что Wi-Fi 7 войдёт в обиход не раньше второго квартала 2023 года, но некоторые эксперты считают, что стандарт станет массовым в 2024-м.