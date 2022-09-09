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За день до показа утёк новый постер Assassin's Creed Mirage

За день до показа утёк новый постер Assassin's Creed Mirage
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До мероприятия Ubisoft Connect остаётся чуть больше суток, но утечки традиционно только усиливаются. Вслед за описанием в Сеть утёк очередной постер Assassin's Creed Mirage — на нём вновь изображён Басим в одежде ассасина, который вытаскивает из ножен меч и держит скрытый клинок наготове.

Постер

Assassin's Creed Mirage вернёт серию к истокам — разработчики намерены воссоздать классический геймплей серии со ставкой на паркур, скрытность и убийства. Вернут даже толпы людей — их намерены сделать по количеству на уровне Assassin's Creed Unity.

Релиз ожидается весной 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Это последний отдельный релиз по франшизе до запуска Assassin's Creed Infinity — платформы для будущих игр серии. Двумя крупными играми в её рамках станут Япония (2024-й от команды Assassin's Creed Odyssey) и закат Священной Римской империи во время охоты на ведьм (2026-й от команды Assassin's Creed Valhalla).

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Источник: в субботу покажут пять новых Assassin's Creed

Постер с логотипом

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