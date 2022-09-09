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Тактическая Marvel's Midnight Suns выйдет 2 декабря

Тактическая Marvel's Midnight Suns выйдет 2 декабря
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Во время игровой презентации Marvel и Disney показали свежий трейлер тактической игры Marvel's Midnight Suns и назвали дату релиза проекта. Он выйдет 2 декабря этого года на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика должна добраться до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В ролике показали игровой процесс за различных персонажей. Среди них много знакомых героев: Росомаха, Доктор Стрэндж, Человек-паук и другие.

Разработкой Marvel's Midnight Suns занимаются создатели XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2 из студии Firaxis Games. Поиграть в Marvel's Midnight Suns можно будет на всех актуальных платформах.

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