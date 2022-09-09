Создатели Hearthstone выпустят Marvel Snap уже 18 октября

Разработчики Marvel Snap на игровой презентации Marvel и Disney назвали дату выхода проекта. Поиграть в него можно будет уже 18 октября на ПК, iOS и Android.

Ранее креативный директор студии Second Dinner Бен Броуди говорил, что авторы постарались сделать так, чтобы каждый матч был увлекательным и нескучным. Отдельно он выделяет работу художников и большое количество вариаций персонажей.



Примечательно, что выбить всех героев можно будет без траты реальных денег, а только собственными усилиями. К тому же вместе с раскрытием даты релиза разработчики открыли предварительную регистрацию.