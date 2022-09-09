Создатели Hearthstone выпустят Marvel Snap уже 18 октября
Поделиться
Разработчики Marvel Snap на игровой презентации Marvel и Disney назвали дату выхода проекта. Поиграть в него можно будет уже 18 октября на ПК, iOS и Android.
Ранее креативный директор студии Second Dinner Бен Броуди говорил, что авторы постарались сделать так, чтобы каждый матч был увлекательным и нескучным. Отдельно он выделяет работу художников и большое количество вариаций персонажей.
Примечательно, что выбить всех героев можно будет без траты реальных денег, а только собственными усилиями. К тому же вместе с раскрытием даты релиза разработчики открыли предварительную регистрацию.
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:21
-
15:18
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
12:27
-
11:58
-
11:23
-
10:51
-
10:17
-
09:44
-
09:23
-
00:44
-
00:17
Партнерский контент