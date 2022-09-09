Капитан Америка и Чёрная пантера: анонс новой игры Marvel от автора Uncharted

На игровой презентации Disney и Marvel показали игру студии Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. В первом тизере ничего непонятно, однако в нём можно увидеть игровых персонажей.

Главных героев будет аж четверо — Капитан Америка, Чёрная пантера, солдат Гейб Джонс и шпион Нанали. При этом кооператива не будет, а сыграть за каждого из них предстоит в определённые заранее предусмотренные моменты. События развернутся во времена Второй мировой войны.

Также у нас есть слоган проекта.

«Четыре героя. Два мира. Одна война».

Примечательно, что название игры так и не раскрыли. Неизвестно и то, на каких платформах она выйдет и когда. Вероятно, после этого тизера авторы будут охотнее делиться деталями.