Капитан Америка и Чёрная пантера: анонс новой игры Marvel от автора Uncharted
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На игровой презентации Disney и Marvel показали игру студии Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. В первом тизере ничего непонятно, однако в нём можно увидеть игровых персонажей.
Главных героев будет аж четверо — Капитан Америка, Чёрная пантера, солдат Гейб Джонс и шпион Нанали. При этом кооператива не будет, а сыграть за каждого из них предстоит в определённые заранее предусмотренные моменты. События развернутся во времена Второй мировой войны.
Также у нас есть слоган проекта.
«Четыре героя. Два мира. Одна война».
Примечательно, что название игры так и не раскрыли. Неизвестно и то, на каких платформах она выйдет и когда. Вероятно, после этого тизера авторы будут охотнее делиться деталями.
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