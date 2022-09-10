Темнокожая Русалочка. Показали первый тизер ремейка «Русалочки»

Вчера Disney провела презентацию своих грядущих фильмов и мультфильмов. На ивенте представили первый тизер-трейлер ремейка «Русалочки». Напомним: в картине главную роль исполняет темнокожая актриса Хэлли Бейли.

В видео можно увидеть обломки затонувших кораблей и Русалочку, которая поёт. В фильме перепоют все классические песни из оригинального мультфильма, в нём также можно будет услышать четыре новых музыкальных номера.

Помимо Хэлли Бейли, в ремейке сыграли: Дэвид Диггс, Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике, Нома Думезвени и Мелисса Маккарти. Поставил картину Роб Маршалл, который ранее снял «Мемуары гейши» и «Чикаго».

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. Пока неизвестно, доберётся ли фильм до российского проката.