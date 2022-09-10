Приквел «Короля Льва» посвятили Муфасе
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На D23 анонсировали приквел «Короля Льва», сюжет которого посвящён Муфасе — отцу Симбы. Как и ремейк оригинального мультфильма, историю Муфасы снимают с помощью компьютерной графики.
Режиссирует фильм Барри Дженкинс, ранее он поставил оскароносную драму «Лунный свет» и приложил руку к сериалу «Больница Никербокер».
Я должен был снять этот фильм. Когда мне было 14, я воспитывал двух племянников, у нас была видеокассета с «Королём Львом», которую мы просмотрели примерно 95 раз за два дня. Я думал о Муфасе и о том, как он становится великим… Он великий благодаря семье и друзьям.
Повествование в фильме будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать.
Премьера фильма «Муфаса: Король Лев» намечена на 2024 год.
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