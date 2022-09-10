Зрители иронично восприняли тизер-трейлер «Русалочки»
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Вчера Disney представила дебютный тизер-трейлер «Русалочки». Видео уже получило почти 260 тысяч дизлайков и 85 тысяч лайков.
Пользователи YouTube не стали лить негатив, а устроили ироничный флэшмоб. В комментариях под роликом они пишут «Мне понравилась часть, где...» и дальше выдают шутку, а в конце завершают фразой «аж мурашки по коже».
Шутки затронули современную повестку.
Мне понравилась часть, где король Тритон настаивал, чтобы Ариэль спела рождественскую песню в конце фильма, но она не подчинилась его приказу и спела вместо этого песню о равноправии. Это была поистине жгучая сцена всех времён и народов.
Один из русских пользователей вспомнил фильм «Брат 2».
Сцена, где Ариель говорит: «А в чём сила, брат? А вот в чём — в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше». Аж мурашки по коже.
Ещё один русский приплёл «Терминатора».
Понравилась сцена, когда Ариэль выходит на берег и говорит местным рыбакам: «Мне нужна ваша одежда и мотоцикл». Гениально!!!
Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. Пока неизвестно, доберётся ли фильм до российского проката.
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