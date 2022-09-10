Создатель Mortal Kombat тизерит файтинг Marvel vs DC

Создатель знаменитой серии файтингов Mortal Kombat и супергеройского цикла Injustice Эд Бун решил провести в своём «Твиттере» опрос. Он спросил, какую игру от студии NetherRealm игроки хотят видеть следующей, и предложил четыре варианта ответа:

Injustice 3;

игра по вселенной Marvel;

Marvel vs DC;

новая часть Mortal Kombat.

В комментариях один из пользователей попросил Буна сделать сиквел экшена Mortal Kombat: Shaolin Monks. Ещё один поклонник творчества NetherRealm предложил разработать игру, где в бою сошлись бы Бэтмен и Железный человек — богатые супергерои без сверхспособностей. Ещё один заявил, что мечтает поиграть в файтинг, в ростере которого будут антагонисты культовых хорроров и слэшеров — вроде Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» и Майкла Майерса из «Хэллоуина».

Последняя игра Эда Буна и его команды — Mortal Kombat 11. Файтинг вышел в 2019 году на консолях и ПК.