Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель Mortal Kombat тизерит файтинг Marvel vs DC

Создатель Mortal Kombat тизерит файтинг Marvel vs DC
Комментарии

Создатель знаменитой серии файтингов Mortal Kombat и супергеройского цикла Injustice Эд Бун решил провести в своём «Твиттере» опрос. Он спросил, какую игру от студии NetherRealm игроки хотят видеть следующей, и предложил четыре варианта ответа:

  • Injustice 3;
  • игра по вселенной Marvel;
  • Marvel vs DC;
  • новая часть Mortal Kombat.

В комментариях один из пользователей попросил Буна сделать сиквел экшена Mortal Kombat: Shaolin Monks. Ещё один поклонник творчества NetherRealm предложил разработать игру, где в бою сошлись бы Бэтмен и Железный человек — богатые супергерои без сверхспособностей. Ещё один заявил, что мечтает поиграть в файтинг, в ростере которого будут антагонисты культовых хорроров и слэшеров — вроде Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» и Майкла Майерса из «Хэллоуина».

Последняя игра Эда Буна и его команды — Mortal Kombat 11. Файтинг вышел в 2019 году на консолях и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022