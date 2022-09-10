World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic рекламируют милые котики

В Китае для рекламы World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic решили привлечь несколько милых котиков и кошек. В финале ролика один из пушистых игроков становится Королём-личем, который правит землями Нордскола.
В видео можно заметить и Призрачного тигра, которого в составе набора косметических предметов смогут приобрети только игроки из Китая.
В DLC игрокам предстоит исследовать Нордскол, проходить новые подземелья и рейды, а также освоить новый класс — Рыцарь смерти.
Релиз культового дополнения Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic состоится 26 сентября. Изначально это огромное DLC вышло в оригинальной WoW в ноябре 2008 года. В России, скорее всего, оно не выйдет — Activision Blizzard приостановила свою деятельность в нашем регионе весной.
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