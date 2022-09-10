Virtus.pro разгромила MiBR на ESL Pro League S16 по CS:GO

Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под названием Outsiders) одержала третью победу в рамках группового этапа ESL Pro League Season 16 по CS:GO.

В матче четвёртого тура группы B «медведи» отдали бразильской MiBR всего девять раундов за две карты, завершив матч уверенной победой — 2:0 (16:2, 16:7).

Последний матч групповой стадии Virtus.pro проведёт 11 сентября в 20:30, соперником станет европейская G2 Esports. Для выхода в плей-офф VP необходимо сыграть лучше, чем BIG, либо сохранить лучшую разницу по раундам.

Фото: Liquipedia.net

ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам группы А в плей-офф вышли Team Vitality, Fnatic и Natus Vincere.