Virtus.pro разгромила MiBR на ESL Pro League S16 по CS:GO
Поделиться
Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под названием Outsiders) одержала третью победу в рамках группового этапа ESL Pro League Season 16 по CS:GO.
В матче четвёртого тура группы B «медведи» отдали бразильской MiBR всего девять раундов за две карты, завершив матч уверенной победой — 2:0 (16:2, 16:7).
CS:GO ESL Pro League - Season 16. Группа B. 1-й тур
10 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Outsiders
Окончен
2 : 0
MIBR
Последний матч групповой стадии Virtus.pro проведёт 11 сентября в 20:30, соперником станет европейская G2 Esports. Для выхода в плей-офф VP необходимо сыграть лучше, чем BIG, либо сохранить лучшую разницу по раундам.
Фото: Liquipedia.net
ESL Pro League Season 16 по CS:GO с призовым фондом $ 835 тыс. проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте. По итогам группы А в плей-офф вышли Team Vitality, Fnatic и Natus Vincere.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
21:03
-
19:44
-
17:46
-
17:05
-
16:30
-
15:34
-
15:33
-
14:59
-
14:16
-
14:09
-
13:36
-
13:24
-
12:57
-
12:29
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
Партнерский контент