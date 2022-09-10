Главное по «Звёздным войнам» с D23: «Асока», «Андор», «Мандалорец»

На 2-часовой презентации фильмов Disney большое внимание ожидаемо уделили «Звёздным войнам» — представили новости по готовящимся сериалам, назвали многие даты выхода и были даже полноценные премьеры. Тезисно рассказываем о главном с шоу.

«Мандалорец»

Ничего нового не рассказали, но показали первый трейлер! Премьера в 2023 году.

«Асока»

Дейв Филони рассчитывал сделать отдельный сериал про Асоку ещё со времён «Войн клонов». Появление героини в «Мандалорце» было своего рода тестом — хочет ли этого аудитория. И, как мы видим, хочет. Главный шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро назвал «Асоку» настоящим шедевром.

К сожалению, трейлер не показали. Премьера шоу ожидается в первой половине 2023 года.

«Рассказы о джедаях»

Показали первый трейлер мультсериала-антологии про джедаев периода приквелов. Среди главных героев Граф Дуку, Мейс Винду, Квай-Гон, Асока и другие. Все шесть эпизодов выйдут уже 26 октября.

«Костяк экипажа» (Skeleton Crew)

Первый большой проект по «Звёздным войнам», события которого разворачиваются в эпоху Высшей Республики (до событий приквелов). Сейчас эта эра раскрывается через книги и комиксы, но постепенно по ней начнут выпускать и другие проекты — фильмы, сериалы и игры.

«Костяк экипажа» — сериал Джона Уоттса (трилогия «Человека-паука» с Томом Холландом) с Джудом Лоу в главной роли. Сериал вдохновлён «Очень странными делами» и фильмами 80-х вроде «Пришельца». Сюжет крутится вокруг группы подростков, которые потерялись во вселенной.

Первый кадр шоу

«Андор»

Ближайший проект по вселенной получил финальный трейлер. Премьера приквела «Изгоя-Один» состоится 21 сентября, когда выпустят сразу три эпизода. Первый сезон включает 12 серий. Disney уже готовится к началу съёмок второй половины сериала, куда войдут ещё 12 эпизодов.

«Бракованная партия»

Премьера второго сезона мультсериала состоится 4 января — в этот день выпустят сразу две серии.