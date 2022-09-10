Главное по фильмам и сериалам Marvel с D23: «Секретное вторжение», Канг и другие

Вслед за часовой панелью по «Звёздным войнам» на D23 начали рассказывать про фильмы и сериалы Marvel. Мы собрали самое главное с презентации.
- «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
- «Железное сердце»
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
- «Ночной оборотень»
- «Секретное вторжение»
- «Войны в доспехах»
- «Эхо»
- «Локи»
- «Сорвиголова: Рождённый заново»
- «Капитан Америка: Новый мировой порядок»
- «Громовержцы»
- The Marvels
«Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
На шоу показали эксклюзивные для выставки кадры, а также рассказали о сюжете: он посвящён попытке всего мира добраться до ресурсов Ваканды в тот момент, когда страна оказывается в очень сложной для себя ситуации. Одна из показанных сцен: королева Рамонда, мать Т'Чаллы и Шури, рассказывает представителям разных стран о смерти Чёрной пантеры.
Фильм всё ещё монтируют, но релиз состоится уже через два месяца — 11 ноября.
«Железное сердце»
Наконец-то показали хоть что-то по сериалу о наследнице Железного человека. Изначально героиня как раз дебютирует в фильме «Ваканда навсегда», после чего уже в 2023 году выйдет сольный сериал о девушке.
Если очень кратко, то девочка безумно умная и благодаря своим невероятным умениям смогла собрать доспехи в духе тех, что использовал Тони Старк. А как она ими воспользуется — узнаем в сериале. К сожалению, первые кадры шоу сейчас показали только посетителям D23 — в интернет их не выпустят.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Ничего конкретного про третью часть не рассказали, лишь отметив, что события фильма напрямую связаны с грядущими в 2025 году «Мстителями: Династия Канга». Оно и не удивительно, учитывая, что Канг — главный злодей обоих фильмов.
На D23 показали первые кадры фильма, но в онлайн их сейчас не выпустят. На них Скотт совершает кражу через квантовое измерение для Канга, чтобы тот вернул ему его дочь Кесседи.
«Ночной оборотень»
Это что-то вроде хэллоуинского спешела в духе старых фильмов по киновселенной, режиссёром которого выступит композитор (да!) Майкл Джаккино. В главных ролях Гаэль Гарсиа Берналь и Лора Доннелли. Кевин Файги называет фильм страшным и мрачным.
Премьера уже 7 октября на Disney+.
«Секретное вторжение»
На шоу показали первый трейлер грядущего сериала, главным героем которого станет Ник Фьюри! Премьера в 2023 году.
«Войны в доспехах»
Сериал про Воителя в исполнении Дона Чидла начнут снимать в 2023 году, а его события развернутся сразу после финала «Секретного вторжения».
«Эхо»
На D23 показали первые кадры сериала — по словам увидевших ролик, визуально он больше напоминает шоу вроде «Сорвиголовы» от Netflix. И да, Винсент Д’Онофрио вернётся, но с повязкой на глазу.
«Локи»
Показали первый ролик второго сезона, где много экшена с Кангом. Да, он будет и тут. К сожалению, трейлер только для посетителей выставки. В онлайне не покажут.
«Сорвиголова: Рождённый заново»
На выставке грядущий сериал представили Винсент Д’Онофрио и Чарли Кокс. Показали новый логотип, а позже презентовали сцены из «Женщины-Халка» с участием Сорвиголовы.
«Капитан Америка: Новый мировой порядок»
Показали новый логотип четвёртого фильма про Капитана Америку, но теперь в исполнении Сэма Уилсона — он стал новым Кэпом после событий сериала «Сокол и зимний солдат». Из сериала в фильме появятся многие персонажи, включая Лидера и Исайя Брэдли.
Фильм описывают как «параноидальный триллер».
«Громовержцы»
Показали первый постер «Громовержцев», в состав команды которых входят:
- Елена (новая Чёрная вдова)
- Красный страж (из «Чёрной вдовы»)
- Баки, Призрак (из «Человека-муравья 2»)
- Таскмастер (из «Чёрной вдовы»)
- Валентина (из «Сокола и зимнего солдата»)
- Американский агент (из «Сокола и зимнего солдата»).
Съёмки начнутся в начале 2023 года. Выход в июле 2024 года.
The Marvels
Последним проектом на презентации Marvel стал сиквел «Мисс Марвел» и «Капитан Марвел». Показали трейлер, но в онлайне его не выпустят.
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