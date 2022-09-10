Главное по фильмам и сериалам Marvel с D23: «Секретное вторжение», Канг и другие

Вслед за часовой панелью по «Звёздным войнам» на D23 начали рассказывать про фильмы и сериалы Marvel. Мы собрали самое главное с презентации.

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда»

На шоу показали эксклюзивные для выставки кадры, а также рассказали о сюжете: он посвящён попытке всего мира добраться до ресурсов Ваканды в тот момент, когда страна оказывается в очень сложной для себя ситуации. Одна из показанных сцен: королева Рамонда, мать Т'Чаллы и Шури, рассказывает представителям разных стран о смерти Чёрной пантеры.

Фильм всё ещё монтируют, но релиз состоится уже через два месяца — 11 ноября.

«Железное сердце»

Наконец-то показали хоть что-то по сериалу о наследнице Железного человека. Изначально героиня как раз дебютирует в фильме «Ваканда навсегда», после чего уже в 2023 году выйдет сольный сериал о девушке.

Если очень кратко, то девочка безумно умная и благодаря своим невероятным умениям смогла собрать доспехи в духе тех, что использовал Тони Старк. А как она ими воспользуется — узнаем в сериале. К сожалению, первые кадры шоу сейчас показали только посетителям D23 — в интернет их не выпустят.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Ничего конкретного про третью часть не рассказали, лишь отметив, что события фильма напрямую связаны с грядущими в 2025 году «Мстителями: Династия Канга». Оно и не удивительно, учитывая, что Канг — главный злодей обоих фильмов.

На D23 показали первые кадры фильма, но в онлайн их сейчас не выпустят. На них Скотт совершает кражу через квантовое измерение для Канга, чтобы тот вернул ему его дочь Кесседи.

«Ночной оборотень»

Это что-то вроде хэллоуинского спешела в духе старых фильмов по киновселенной, режиссёром которого выступит композитор (да!) Майкл Джаккино. В главных ролях Гаэль Гарсиа Берналь и Лора Доннелли. Кевин Файги называет фильм страшным и мрачным.

Премьера уже 7 октября на Disney+.

«Секретное вторжение»

На шоу показали первый трейлер грядущего сериала, главным героем которого станет Ник Фьюри! Премьера в 2023 году.

«Войны в доспехах»

Сериал про Воителя в исполнении Дона Чидла начнут снимать в 2023 году, а его события развернутся сразу после финала «Секретного вторжения».

«Эхо»

На D23 показали первые кадры сериала — по словам увидевших ролик, визуально он больше напоминает шоу вроде «Сорвиголовы» от Netflix. И да, Винсент Д’Онофрио вернётся, но с повязкой на глазу.

«Локи»

Показали первый ролик второго сезона, где много экшена с Кангом. Да, он будет и тут. К сожалению, трейлер только для посетителей выставки. В онлайне не покажут.

«Сорвиголова: Рождённый заново»

На выставке грядущий сериал представили Винсент Д’Онофрио и Чарли Кокс. Показали новый логотип, а позже презентовали сцены из «Женщины-Халка» с участием Сорвиголовы.

«Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Показали новый логотип четвёртого фильма про Капитана Америку, но теперь в исполнении Сэма Уилсона — он стал новым Кэпом после событий сериала «Сокол и зимний солдат». Из сериала в фильме появятся многие персонажи, включая Лидера и Исайя Брэдли.

Фильм описывают как «параноидальный триллер».

«Громовержцы»

Показали первый постер «Громовержцев», в состав команды которых входят:

Елена (новая Чёрная вдова)

Красный страж (из «Чёрной вдовы»)

Баки, Призрак (из «Человека-муравья 2»)

Таскмастер (из «Чёрной вдовы»)

Валентина (из «Сокола и зимнего солдата»)

Американский агент (из «Сокола и зимнего солдата»).

Съёмки начнутся в начале 2023 года. Выход в июле 2024 года.

The Marvels

Последним проектом на презентации Marvel стал сиквел «Мисс Марвел» и «Капитан Марвел». Показали трейлер, но в онлайне его не выпустят.