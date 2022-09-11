Для крутой Valiant Hearts делают сиквел, но к нему масса вопросов

На Ubisoft Forward анонсировали сиквел культовой Valiant Hearts: The Great War. Его разрабатывают авторы первой части.
Подробности сюжета второй части неизвестны. Первая рассказывала трогательную и драматичную историю четырёх людей, которые оказались на фронте Первой мировой войны. Где развернутся события сиквела, пока неизвестно.
Valiant Heart 2 выйдет на смартфонах эксклюзивно для подписчиков Netflix. Релиз запланирован на январь 2023 года. При этом первая вышла на ПК, консолях и мобильных устройствах в 2014 году. Пока непонятно, планируется ли релиз проекта на ПК и консолях и на мобильных телефонах для тех, кто не подписан Netflix.
Ubisoft и Netflix объявили о партнёрстве ещё в 2020 году. Компаньоны уже разрабатывают сериал по вселенной Assassin's Creed. Подписчики Netflix, помимо второй части Valiant Hearts, получат ещё два проекта для смартфонов — продолжение Mighty Quest и мобильную Assassin’s Creed.
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