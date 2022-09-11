Несколько новых трейлеров пиратского экшена Skull & Bones
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Ubisoft презентовала сразу несколько свежих трейлеров корабельного пиратского экшена Skull & Bones. В одном из роликов креативный директор проекта Элизабет Пеллен подробно рассказала об особенностях геймплея и кастомизации. Игроки смогут поменять внешний вид парусов, кормы и носа, навесить на корабль броню, а также установить несколько видов пушек и оружие, запускающее подводные мины.
События Skull & Bones развернутся в Индийском океане в эпоху Золотого века пиратства. Игрокам предстоит взять на себя роль капитана пиратского судна, создать свой клан и грабить корабли корпораций, которые ходят по торговым путям.
Skull & Bones выйдет 8 ноября на ПК и консолях. Пока неизвестно, будет ли приключение доступно для покупки российским игрокам.
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