Для Rainbow Six Mobile представили геймплейный трейлер

Ubisoft анонсировала мобильный экшен Rainbow Six Mobile в апреле этого года, а на вчерашней презентации Forward компания представила геймплейный трейлер проекта.

Судя по ролику, мобильная версия предложит игрокам хорошо знакомый фанатам Rainbow Six Siege геймплей. Одной команде нужно планировать захват здания, подрывать стены, ставить растяжки и различные ловушки, а также действовать максимально аккуратно. Второй необходимо продумывать защиту и контратаку и тоже метко стрелять.

Закрытое бета-тестирование Rainbow Six Mobile на Android начнётся 12 сентября. В нём примут участие игроки из США, Бразилии, Индии, Канады, Филиппин, Мексики и Сингапура. Дату начала тестирования на iOS издатель объявит позже.