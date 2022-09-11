В сеть слили черновые кат-сцены и кадры с захватом движений из Diablo 4

В сеть утекли несколько сырых кинематографичных сцен и видео с захватом движений из Diablo 4. Ролики доступны только на российском видеохостинге RuTube.

Кат-сцены выглядят сырыми. Видимо, их производство ещё не завершили, или слили ранние версии. А видео с захватом движений проливает немного света на внутреннюю кухню разработчиков, демонстрируя, как актёры и команда авторов подходят к созданию сюжетных эпизодов.

Важно: ролики могут содержать небольшие сюжетные спойлеры.

Blizzard обещает выпустить Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель заявил, что планирует поддерживать игру несколько лет.

Мобильная Diablo Immortal в июле вышла в Китае и в первый месяц умудрилась заработать там $ 70 млн.