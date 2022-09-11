В сеть слили черновые кат-сцены и кадры с захватом движений из Diablo 4
Поделиться
В сеть утекли несколько сырых кинематографичных сцен и видео с захватом движений из Diablo 4. Ролики доступны только на российском видеохостинге RuTube.
Кат-сцены выглядят сырыми. Видимо, их производство ещё не завершили, или слили ранние версии. А видео с захватом движений проливает немного света на внутреннюю кухню разработчиков, демонстрируя, как актёры и команда авторов подходят к созданию сюжетных эпизодов.
Важно: ролики могут содержать небольшие сюжетные спойлеры.
Blizzard обещает выпустить Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель заявил, что планирует поддерживать игру несколько лет.
Мобильная Diablo Immortal в июле вышла в Китае и в первый месяц умудрилась заработать там $ 70 млн.
Новость по темеСезоны и донаты: Blizzard — о будущем Diablo 4 после релиза
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
18:51
-
17:47
-
16:58
-
16:30
-
15:05
-
14:10
-
13:46
-
13:07
-
12:29
-
12:01
- 10 сентября 2022
-
23:20
-
23:00
-
22:02
-
21:57
-
21:03
-
19:44
-
17:46
-
17:05
-
16:30
-
15:34
-
15:33
-
14:59
-
14:16
-
14:09
-
13:36
-
13:24
-
12:57
-
12:29
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
Партнерский контент