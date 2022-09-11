В новых Assassin’s Creed откажутся от сюжета в настоящем

Assassin's Creed Infinity не игра, а платформа, где будут собраны все части серии. Через неё авторы также будут раскрывать сюжет, который разворачивается во вселенной Assassin's Creed в современном мире. При этом в новых играх цикла не будет эпизодических вставок из XXI века, чтобы не отвлекать игроков от основных событий. Об этом в интервью IGN рассказал исполнительный продюсер франшизы Марк-Алексис Коте.

Марк заявил, что Assassin's Creed Infinity станет своеобразным домом для всех игр серии. Infinity также предложит игрокам многопользовательский режим, который объединит все эпохи франшизы. Первой новой игрой, которая появится на платформе, станет Codename Red (рабочее название), события которой развернутся в средневековой Японии. Это будет большая ролевая игра в открытом мире.

Мы хотим, чтобы Infinity для каждого стала личным «Анимусом», который позволит считывать заложенную в ДНК память прямо на рабочем столе. Каждый игрок — главный герой истории.

Коте напомнил, что не все новые игры серии Assassin's Creed будут большими ролевыми приключениями наподобие Odyssey и Valhalla. Например, анонсированная вчера Codename Hexe (рабочее название) — камерная история, геймплейно похожая на первые выпуски цикла.

Я могу подтвердить, что Codename Hexe — это не ролевая игра. Это приключение другого типа. Я хочу, чтобы люди не ожидали от неё опыта, который дарят Origins, Odyssey и Valhalla. Все они — большие RPG, верно? Hexe и Red идут разными путями.

По словам продюсера, Ubisoft хочет подарить аудитории самый разнообразный опыт. Не все игроки готовы постоянно играть в огромные проекты на 150 часов, многим нравятся более камерные приключения.

Infinity позволит игрокам получить самый разный опыт. Не все игры должны быть 150-часовыми приключениями, верно?

Он добавил, что Infinity продлит жизнь многим выпускам Assassin's Creed. Издатель сможет поддерживать часть игр в течение неопределённого времени. Марк уверен, что в рамках Infinity поддержка тайтлов будет строиться по принципам MMO, а не так, как раньше, когда после релиза того или иного проекта он просто получал DLC.