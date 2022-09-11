Sonic Frontiers — самая большая игра про ежа Соника

Глава Sonic Team Такаси Иидзука заявил, что в грядущей Sonic Frontiers будет больше контента, чем в любой прошлой игре про Соника и его друзей.

Такаси не уточнил, сколько именно уровней будет в игре, но отметил, что Frontiers станет самым масштабным приключением в карьере знаменитого синего ежа. По его словам, проект будет поощрять любопытство игроков.

Я не могу сказать, сколько уровней будет в игре. Однако я гарантирую, что во Frontiers будет самое большое количество контента, когда-либо включённого в игру серии Sonic. На Островах Звездопада мы разместили много мини-игр и побочных активностей, которые увлекут всех.

Sonic Frontiers выйдет 8 ноября на консолях и ПК. Компания обещает, что переносов игры точно не будет, — об этом в августе рассказал старший исполнительный вице-президент SEGA Sammy Коичи Фуказава.