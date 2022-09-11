Дебютный трейлер «Фабельманов» — нового фильма Стивена Спилберга

Universal и Amblin Entertainment презентовали первый трейлер «Фабельманов». Это отчасти биографический фильм Стивена Спилберга. Сценарий режиссёру помог написать известный драматург Тони Кушнер, который ранее поработал со Спилбергом над «Мюнхеном». А музыку для картины создал знаменитый Джон Уильямс. Оператором выступил Януш Каминский — постоянный партнёр Стивена, приложивший руку к большинству картин мэтра.

В основу сюжета легли детские и юношеские воспоминания Стивена Спилберга — годы, проведённые режиссёром в Аризоне. Постановщик заболел кинематографом именно в то время. Главного героя «Фабельманов» зовут Сэмми, он мечтает снимать кино. Мать-пианистка поддерживает сына в его стремлении, а отец-инженер, наоборот, не одобряет такие намерения.

Главные роли в «Фабельманах» исполнили Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. В феврале издание Variety заявляло, что к актёрскому составу присоединился культовый режиссёр Дэвид Линч — ровесник и коллега Спилберга. Точно не известно, какая роль отведена Линчу

Премьерный показ картины состоялся на международном кинофестивале в Торонто. Зрители приняли историю юного любителя киноискусства крайне тепло.

Старт проката «Фабельманов» намечен на 23 ноября. Россию картина, скорее всего, обойдёт.