Вышла четвёртая серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера уже четвёртой серии сериала «Дом дракона». Почти половина первого сезона уже позади. Всего в нём будет 10 серий, а последняя выйдет 24 октября.

Посмотреть свежий эпизод с профессиональным дубляжом можно на «Амедиатеке», «Окко» и «Кинопоиске». Примечательно, что среди всех вышедших эпизодов именно четвёртый оценили выше всего на сайте IMDb. У серии аж 9,2 из 10.

«Наследники дракона» (первая серия) — 8,8/10

«Порочный принц» (вторая серия) — 8,5/10

«Второй своего имени» (третья серия) — 8,9/10

«Король узкого моря» (четвёртая серия) — 9,2/10

Пятая серия шоу под названием «Мы путь осветим» станет доступна к просмотру ровно через неделю — 19 сентября.

Ранее появился слух, что во втором сериале сыграют Генри Кавилл и Элизабет Олсен.